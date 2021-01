Drie besmettingen in school in Ranst, vermoedelijk Britse variant

In Ranst is een 'beperkte uitbraak' van vermoedelijk de Britse variant van het coronavirus vastgesteld in het Annuncia Instituut. Dat meldt het gemeentebestuur.

Momenteel gaat het om drie bevestigde COVID-besmettingen. De twee klassen van het zesde leerjaar zijn in quarantaine geplaatst en alle leerlingen en de leerkrachten van die klassen worden donderdag getest door een mobiel testteam van het UZA. De resultaten van de testronde worden vrijdagmiddag verwacht.

Er zal dan nieuw crisisoverleg plaatsvinden tussen de gemeentelijke veiligheidscel, het CLB, de schooldirectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid om de situatie opnieuw te evalueren. 'De school en het lokaal bestuur stellen alles in het werk om deze situatie in onderling overleg zo efficiënt mogelijk aan te pakken', klinkt het. 'Aangezien we vermoedelijk te maken hebben met de Britse variant van het virus, spelen we korter op de bal. De variant is niet gevaarlijker en geeft niet meer complicaties dan de gekende covidvariant, maar is wel besmettelijker.'

