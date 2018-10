Drie cannabisplantages ontdekt tijdens actie in Antwerpen

Bij een gerechtelijke actie in het kader van een drugsnetwerk zijn er vandaag op verschillende plaatsen in Antwerpen huiszoekingen uitgevoerd. Drie cannabisplantages zijn ontmanteld, 17 mensen zijn opgepakt.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter loopt al enkele maanden. Vandaag volgden 20 huiszoekingen, waarvan vier versterkte zoekingen door het snelle responsteam. Op vijf plaatsen op het Kiel, Antwerpen-noord en Borgerhout werden cannabisplantages ontdekt, waarvan er enkele nog in opbouw waren. Het gaat in totaal om ongeveer 1.700 planten. 17 personen werden van hun vrijheid beroofd, 13 van hen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In de Onderwijsstraat is een growshop gesloten. Tijdens de acties werden 6 auto’s, 1,7 kilo marihuana en 80.000 euro cash in beslag genomen. De actie werd uitgevoerd door de lokale recherche, in samenwerking met de federale gerechtelijke politie, de hondensteundienst, de mobiele eenheid, SRT, technische en logistieke ondersteuning.

Los van deze actie werd vrijdagmiddag aan de Postbaan in Essen een plantage van ongeveer 1.200 planten gevonden in de loods van een voormalige kippenkwekerij. Twee mensen, een man van 56 jaar en een vrouw van 54 jaar, zijn opgepakt. Er werden de afgelopen maanden nog vier grote cannabisplantages ontmanteld. In totaal gaat het om bijna 10.000 planten.

Op 20 juni werd in een magazijn aan Hardenvoort in Antwerpen een kwekerij van 2.742 planten gevonden. Het onderzoek naar de verdachten loopt nog.

Op 2 augustus kon op een industrieterrein in Aartselaar een plantage van ongeveer 3.000 planten ontmanteld worden. Het gerechtelijk onderzoek loopt.

PZ Grens heeft op 4 oktober in Loenhout een plantage van 1.040 planten ontdekt. In de loods was een ruimte klaargemaakt voor nog eens 1.040 planten.

Na een melding van Eandis is PZ Rupel op 9 oktober binnengevallen in een voormalige Opelgarage aan de Antwerpsestraat in Boom. Na de vondst van ongeveer 3.000 planten is er een gerechtelijk onderzoek gestart.

