Drie coronaspuwers voorgeleid

Het openbaar ministerie heeft opnieuw drie zogenaamde coronaspuwers voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gaat om een 53-jarige vrouw die gisterenavond naar een personeelslid van de McDonalds spuwde, een 47-jarige man die gisterenmiddag naar twee ambulanciers spuwde en om een 36-jarige man die zondagnacht naar een politieagent spuwde.

Een 53-jarige vrouw wordt vandaag bij de onderzoeksrechter voorgeleid voor het spuwen naar een personeelslid van de fastfoodketen McDonalds in Merksem, gisterenavond. Tijdens het drukste moment van de dag wilde de vrouw voor zichzelf en haar zoon een hamburger halen. Ze wilde echter niet in de lange wachtrij aanschuiven en verliet haar auto om te voet haar bestelling te plaatsen. Werknemers van het restaurant weigerden haar te bedienen voor haar beurt en verzochten haar weer naar haar auto te gaan. Hierop zou de vrouw boos geworden zijn en met sier- en lavasteentjes naar het personeel gegooid hebben en naar een van hen hebben gespuwd. De politie werd vervolgens gewaarschuwd en de vrouw werd gearresteerd. De onderzoeksrechter heeft beslist om de vrouw vrij te laten, maar ze krijgt wel voorwaarden opgelegd.

Een 47-jarige man wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter omdat hij gisterenmiddag naar twee ambulanciers gespuwd zou hebben. De ambulanciers verwittigden gisterenmiddag de politie toen zij medische bijstand leverden aan een dronken man die op de grond gevallen was in de Kerkstraat in Antwerpen. Zijn, eveneens dronken, vriend was hier niet akkoord mee en zou daarom naar de twee ambulanciers gespuwd hebben. Deze hielden de man dan in bedwang tot de politie arriveerde. Tijdens de arrestatie verzette de dronken man zich hevig en riep hij ‘kurwa’ (Kurwa is het Poolse woord voor hoer) naar de agenten. De veertiger is aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

Een 36-jarige man wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter wegens smaad en het spuwen naar een agent. De man werd zondagnacht gearresteerd in Hove voor openbare dronkenschap. Tijdens de arrestatie zou hij de agenten uitgescholden en bedreigd hebben en zou hij naar een van hen gespuwd hebben. Ook weigerde hij mee te werken en begon hij te klagen over de handboeien. In zijn cel beweerde de man medische bijstand nodig te hebben. Hierop werd medisch personeel van het UZA opgeroepen, maar die konden niks vaststellen. De onderzoeksrechter heeft de man onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Vrijdag beslist de raadkamer over zijn hechtenis.

