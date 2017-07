Drie dieven in de boeien geslagen

De cameraoperator van de Antwerpse politie stelde vannacht op een van zijn schermen een schermutseling vast op het Falconplein. Het was nog niet meteen duidelijk wat er aan de hand was, maar hij stuurde toch maar meteen een interventiepatrouille naar daar.

Op de beelden was te zien dat vier verdachten van de locatie wegliepen. Drie van hen konden worden gevat toen ze zich verscholen in de wachtrij van een danscafé in de buurt. Later bleek dat het viertal twee slachtoffers hadden geslagen en beroofd hadden van hun geld. De drie gevatte verdachten werden gearresteerd. De vierde verdachte wordt nog opgespoord.