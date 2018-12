Drie herverkozen burgemeesters uit Rupelstreek leggen de eed af

Drie herverkozen burgemeesters hebben vanmorgen de eed afgelegd bij provincie-gouverneur Cathy Berx. Het zijn de burgemeesters van drie Rupelgemeenten. Elk van een andere partij.



Sophie De Wit van N-VA wordt voor de tweede keer burgemeester van Aartselaar. Ze behaalde bij de verkiezingen in oktober een monsterscore en de absolute meerderheid. Toch gaat N-VA er opnieuw samen met Groen besturen. De liberaal Tom De Vries haalde in Niel 1 op de 4 stemmen binnen en start daarmee ook aan een tweede legislatuur. Hij zet de coalitie met N-VA voort. En dan de langst zittende burgemeester, Rob Mennes van CD&V, behaalde voor de vierde keer op rij een absolute meerderheid in Schelle. Ook hij doet er nog eens zes jaar bij.