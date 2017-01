Drie jaar cel geëist voor man die vrouw zou verkracht hebben op oudejaarsnacht

Het openbaar ministerie heeft vandaag drie jaar cel gevorderd voor een man uit Merksem die vervolgd wordt voor de verkrachting van een vrouw in de oudejaarsnacht van 2015 op 2016.

De beklaagde ontkent, maar zijn sperma werd wel in het slachtoffer aangetroffen. De vrouw, die bevriend was met de beklaagde, had oudejaarsavond op zijn appartement doorgebracht, samen met acht anderen. Rond 3 uur ‘s nachts werd ze moe en ging ze een dutje doen in de slaapkamer van de beklaagde en zijn vriendin. Ze werd door hem wakker gemaakt, toen alle gasten vertrokken waren. De vrouw kreeg het zetelbed aangeboden en ging daar verder slapen. Een tijdje later zou de beklaagde bij haar in het zetelbed zijn gekropen. Ze vertelde de politie later dat ze zich niet kon verzetten, toen hij haar verkrachtte. De vriendin van de beklaagde had niet gemerkt dat hij het bed verlaten had. Toen ze ‘s morgens wakker werd, lag hij naast haar en was het slachtoffer vertrokken. De beklaagde ontkende en gaf vrijwillig een DNA-staal af. Dat kwam overeen met het sperma dat in het slachtoffer werd aangetroffen. De man bleef er evenwel bij dat hij geen seksueel contact met haar had gehad. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en eist 750 euro schadevergoeding. Het vonnis volgt op 23 februari.