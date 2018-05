Drie jaar cel geëist voor onthaalmoeder die met baby geschud zou hebben

Het openbaar ministerie heeft drie jaar effectieve celstraf gevorderd voor Viviane V.N. uit Kapellen. De vroegere onthaalmoeder wordt vervolgd voor het toebrengen van opzettelijke slagen aan een baby van zeven maanden.

Het meisje, dat nu negen jaar is, hield er een zwaar hersenletsel aan over. Ze is verlamd, blind en zal mentaal altijd een baby blijven. De beklaagde ontkent dat ze met het kind geschud heeft en vraagt de vrijspraak. Baby Eline werd op 12 januari 2010 bij Viviane V.N. afgezet. Met het meisje was toen nog niets aan de hand. Even later kreeg een verantwoordelijke van Kind & Gezin telefoon van de beklaagde dat er iets mis was met Eline. De vrouw ging meteen ter plaatse, zag dat het ernstig was en verwittigde de hulpdiensten. De baby moest door een MUG-arts gereanimeerd worden en werd naar de spoed gebracht. Er werden bloedingen in de ogen vastgesteld, alsook een zwaar hersenletsel.

Het ziekenhuis lichtte het parket in, omdat er vermoedens waren van het 'shaken baby syndroom'. Viviane V.N. ontkende dat ze met Eline geschud had, maar vertelde wel drie verschillende versies over het verloop van die ochtend. Die kwamen er allemaal op neer dat het meisje volgens haar een soort van toeval had gekregen. Ze had haar hoofd achteruit geworpen en heftig met haar armen en benen bewogen. Daarna was ze slap geworden en liep er pap uit haar mond en neus.

De zaak werd in 2016 al eens helemaal behandeld voor de rechtbank, maar omdat er toen nog te veel onduidelijkheid bestond over de oorzaak van het hersenletsel, werd er bijkomend onderzoek bevolen. 'En nu staat het onomstotelijk vast dat het letsel veroorzaakt werd doordat er met Eline geschud werd én dat het letsel ontstaan is toen ze bij de beklaagde was', zei de procureur. De verdediging is het daar niet mee eens en verwijt de deskundigen een tunnelvisie. Op het proces in 2016 werd twee jaar cel, deels met uitstel gevorderd, nu drie jaar effectief. De ouders van Eline vorderen een provisionele schadevergoeding van 160.000 euro. 'Voor mijn cliënten is het belangrijk dat er na acht jaar en na zoveel medisch onderzoek eindelijk een veroordeling komt en dat hun schade begroot kan worden,' zei advocate Astrid Helmer. Vonnis op 4 juni