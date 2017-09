Drie jaar cel gevorderd voor dodelijk ongeval op Noorderlaan

Het openbaar ministerie heeft drie jaar cel, vijf jaar rijverbod en 6.000 euro boete gevorderd voor F.E.M. van 26. De Nederlander was twee jaar geleden op de wagen van een koppel uit Ekeren geknald aan een waanzinnig hoge snelheid van 169 kilometer per uur. "Gewoonweg misdadig", zei de procureur. Rik D. (71) en Lydia A. (67) overleefden de klap niet.

Het ongeval gebeurde op zondag 15 maart 2015. De slachtoffers waren met hun Kia op weg naar een parochiedag op de Luchtbal. Toen ze op de Noorderlaan linksaf de Manchesterlaan wilden inslaan, kwam vanuit de andere richting een Audi S4 aangevlogen. De klap was enorm.

Rik D. werd uit zijn wagen gekatapulteerd en vloog door het raam van het nabijgelegen café De Luchtbal. Hij stierf ter plaatse. Lydia A., die achter het stuur zat, overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Uit het onderzoek bleek dat de Audi S4 vlak voor het ongeval al drie keer geflitst was op de Noorderlaan, waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur is. Driehonderd meter voor de crash reed hij liefst 193 kilometer per uur.

"Wat bezielde u?", vroeg de rechter. "Ik was de ganse nacht uit geweest en zat met vier andere jongens in de wagen. We waren aan het praten en aan het lachen en opeens was die auto daar", zei F.E.M.

Zijn advocaten menen dat de slachtoffers zélf in de fout gingen, doordat ze de beklaagde geen voorrang hadden verleend. "De Audi S4 was door zijn hoge snelheid onvoorzienbaar, waardoor de voorrangsplicht hier niet van tel is", stelden de procureur en de burgerlijke partijen.

"Ik was me er niet van bewust dat ik zo snel reed. Ik heb het niet met opzet gedaan en ik wil mijn excuses aanbieden aan de familie", zei F.E.M.

Vonnis op 27 oktober.