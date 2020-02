Drie jaar cel voor steekpartij na klacht over geluidsoverlast

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ismail S. bij verstek veroordeeld tot drie jaar cel voor poging tot doodslag. Hij had vorige zomer een 33-jarige man in de borst gestoken, omdat die hem gevraagd had wat minder lawaai te maken.

De beklaagde sloeg na de feiten op de vlucht en is nog altijd spoorloos. De feiten speelden zich op 20 juli 2019 af tijdens een feestje in het appartement van slachtoffer Omar A., aan de Wipstraat in Antwerpen. Er werd daarbij veel gedronken en rumoer gemaakt. De buren hadden bij Omar A. al geklaagd over geluidsoverlast. Ismail S. bleef echter lawaai maken. Toen het slachtoffer hem vroeg om wat stiller te zijn, greep de beklaagde een mes van de salontafel en stak hij Omar A. in de borst. Het slachtoffer nam daarop een fles en sloeg die op het hoofd van Ismail S. De beklaagde vluchtte met een bloedende hoofdwonde weg. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ismail S. verdween na het steekincident met de noorderzon en liet verstek gaan op zijn proces. Ook het slachtoffer kwam niet opdagen.

(foto : Pixabay)