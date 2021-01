Drie jaar voorwaardelijk voor fatale overdosis van vriend

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Nick D.B. (25) uit Rumst veroordeeld tot drie jaar cel en 8.000 euro boete, beide met uitstel. Een vriend van de twintiger was vorig jaar gestorven aan een overdosis zware pijnstillers die de beklaagde hem gegeven had.

Het 27-jarige slachtoffer werd op 2 juli dood aangetroffen in zijn appartement in Antwerpen. Er was blijkbaar een feestje geweest, want het was er rommeliger dan anders. Op de salontafel lag een briefje met de boodschap: 'Ik heb een cadeautje achtergelaten' met vlak ernaast wat medicatie. Uit toxicologisch onderzoek bleek dat een overdosis zware pijnstillers het slachtoffer fataal was geworden. Hij had een verslavingsproblematiek en stond onder toezicht van de gerechtelijke diensten.

Het slachtoffer had op 30 juni meermaals gebeld met Nick D.B. Die verklaarde dat hij hem bij vrienden was tegen gekomen. De beklaagde had daar ketamine gebruikt, maar hij wist niet of het slachtoffer toen ook iets had genomen. Nick D.B. had zijn laatste bus naar huis gemist en was daarom bij het slachtoffer blijven slapen. Ze hadden nog twee lijnen ketamine gesnoven en hij had een strip met tien pillen bromazepam als cadeautje achtergelaten. De beklaagde erkende ook dat hij het briefje had geschreven. Toen hij 's ochtends vertrok, zou het slachtoffer nog geleefd hebben.

De beklaagde had geen betwisting gevoerd over de feiten. Hij kampt al jaren met een drugsverslaving en gebruikt zowat alles. Hij werd al twee keer opgenomen in een afkickcentrum, maar herviel telkens weer. De rechtbank veroordeelde hem tot een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij zich residentieel laten opnemen voor zijn drugsproblematiek en zich intensief psychologisch laten begeleiden. Hij kreeg ook een contactverbod opgelegd met mensen uit het drugsmilieu. Er loopt momenteel nog een gerechtelijk onderzoek naar Nick D.B., want ook een tweede vriend was op 2 juli 2020 overleden aan een overdosis speed en pijnstillers die hij geleverd had. Wellicht moet hij voor die feiten binnenkort opnieuw voor de rechtbank verschijnen.