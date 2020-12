Drie mannen aangehouden na uithalen van 500 kilo cocaïne in haven

In de Antwerpse haven zijn gisteren drie mannen opgepakt toen ze betrapt werden op het uithalen van een grote partij drugs. Dat zegt Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws.

De drie zijn intussen ook aangehouden. Volgens het parket bedroeg de vangst bijna 500 kilogram cocaïne, verstopt in een container aan kaai 869. Een van de verdachten zou een havenarbeider zijn, meer bepaald een straddlerchauffeur die de container in kwestie op een vrachtwagen plaatste. De twee anderen zouden de vrachtwagenchauffeur en zijn passagier zijn. Het parket wil voorlopig echter niets kwijt over de identiteit van de verdachten. Het onderzoek naar de herkomst en bestemming van de drugs is volop aan de gang.

(bron GvA - Archieffoto Pixabay)