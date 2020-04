Drie miljoen FFP2-maskers afgekeurd

Drie miljoen FFP2-maskers die vorige week aan ons land werden geleverd, zijn afgekeurd omdat ze niet aan de kwaliteitseisen voldeden. Dat heeft minister Philippe De Backer (Open Vld) vandaag in de Kamer gezegd. De Backer had het over een 'zware setback' in de zoektocht naar maskers die de mensen op het terrein de hoogst mogelijke bescherming bieden. Wel werd een pv opgesteld om de zaak verder op te volgen.

De levering van de maskers vond plaats op 2 april. Die bleken niet de correcte CE-markering te bevatten en er bleken naderhand ook geen sluitende keuringsattesten voorhanden, aldus De Backer, die sinds enkele weken de taskforce voorzit die voor voldoende medisch materiaal en testen moet zorgen. Gisteren stelde de FOD Volksgezondheid definitief vast dat het niet om FFP2-maskers ging.

In april zijn er voor alle zorgverleners samen 15 miljoen chirurgische maskers en 2,8 miljoen FFP2-maskers nodig, aldus De Backer. Tot nu heeft ons land 11 miljoen chirurgische maskers ontvangen, waarvan er 7,5 miljoen naar de zorgverleners zijn verstuurd. Vanmorgen werden nog eens 2 miljoen naar de ziekenhuizen gebracht. Van de FFP2-maskers werden er al 850.000 aan de zorgverleners verstrekt.

De Backer kreeg ook de vraag over de hoeveelheid tests die worden uitgevoerd. De capaciteit ligt boven de 10.000 per dag, maar aan dat aantal komen we lang niet. De Backer gaf eerder al aan dat hij het oneens is met de experten, die vinden dat de tests eerst moeten gebeuren op symptomatische patiënten en zorgverstrekkers. Hij wil dat uitbreiden naar iedereen in de eerste lijn. 'Ik roep de experten op hun advies te herzien. Zoniet zal ik zelf mijn verantwoordelijkheid nemen na het weekend'.

(archieffoto Pixabay)