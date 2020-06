Drie ontwerpteams geselecteerd voor hertekening stationsomgeving Boom

De aanwezigheid van de Rupel, de spoor- en fietswegen maken van de stationsomgeving van Boom een interessante locatie. Vandaag ligt er ze er echter troosteloos bij. Onder het motto ‘de stationsomgeving verbindt’ brengen de gemeente Boom en de provincie Antwerpen daar samen verandering in. Ook de NMBS, De Lijn, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de Vlaamse overheid zijn betrokken partijen.

Men gaat nu op zoek naar het beste team of ontwerpbureau om een Masterplan uit te tekenen. De eerste selectieronde resulteerde in drie ontwerpbureaus. Zij krijgen op vrijdag 12 juni een uitgebreide briefing om een aanzet van Masterplan te maken. Dat plan moet het toekomstbeeld voorstellen, bijvoorbeeld: Wat kan er in de stationsomgeving komen? Hoe verbinden we de A12 met de spoorlijn? Hoe creëren we kwalitatieve groene ruimte? De selectie gebeurt via een ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester. Deze unieke en vernieuwende procedure van onderhandelen en selecteren, moet leiden tot een hogere architecturale kwaliteit.

(afbeelding : Google Street View)