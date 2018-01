Drie rijvakken op de Ring versperd

Op de Antwerpse ring staat er ondanks de vakantieperiode een lange file richting Gent vanop de E313 tot Berchem.

De oorzaak is een ongeval ter hoogte van Berchem en een ladingverlies van frituurolie die volgens de Antwerpse brandweer over een afstand van 50 meter van het wegdek moet worden verwijderd. Tot dan blijven er drie rijstroken afgesloten. Mogelijk lag het vettige goedje ook aan de basis van het ongeval, maar dat staat nog niet vast. Het takelen van de betrokken voertuigen was omstreeks om half vier achter de rug, maar het opkuisen van de olie verstoort de stilaan op gang komende avondspits. Vanop de E313 verlies je zowat 45 minuten, vanop de E19 en A12 vanuit Nederland is het een half uur aanschuiven geblazen. De brandweer vermoedt dat de weg pas na 17 uur zal kunnen worden vrijgegeven.