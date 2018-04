Drie routes vol lekker plezier in het Land van Vertier

In het Land van Playsantiën (toeristisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoersel, Zandhoven, Malle, Ranst en Lille) kan je terecht voor overheerlijke culinaire fietstochten.

Er zijn drie mogelijke routes, waarbij je in vier verschillende horecazaken stopt om iets te eten, te beginnen met een kleine ontvangst, en vervolgens een voor-, hoofd- en nagerecht. Totaalprijs voor deelname bedraagt 35 euro per persoon (drank niet inbegrepen).

De eerste route gaat langs Zandhoven (35 km), de tweede door Lille (52 km) en de laatste door Malle – Zoersel - Oelegem (43 km).

Deelnemen aan deze culinaire fietstochten kan tot en met 30 september. Reserveren is verplicht en kan via 03/310 05 14, via www.landvanplaysantien.be of via info@landvanplaysantien.be. Na de reservatie ontvang je vouchers die je bij de deelnemende horecazaken kan inruilen voor een overheerlijk gerecht.

(foto © Beeldenbank Toerisme Provincie Antwerpen vzw)