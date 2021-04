Nieuws Drie snoezige slechtvalkjes komen piepen

Alhoewel het weer van de voorbije dagen misschien iets anders doet vermoeden, is de lente wel degelijk in het land. In Mortsel is dat zichtbaar bij het koppel slechtvalken. Daar zijn al drie eieren uitgekomen in de nestkast bij Agfa Gevaert.