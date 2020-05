'Drie taken combineren is niet haalbaar voor scholen'

Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de grootste vakbond van het basisonderwijs, krijgt veel signalen dat drie taken combineren voor veel scholen niet haalbaar is. 'Als fysiek les geven, aanlooplessen én noodopvang kwaliteitsvol moeten gebeuren, dan heb je ruimte én personeel nodig om de veiligheidsmaatregelen goed te kunnen volgen.

Er zijn duidelijk problemen om de bestaande verwachtingen te realiseren. Dat moet opgelost worden.' Algemeen secretaris Marianne Coopman ziet dat scholen al creatief nadenken en dat ze voor de noodopvang zoeken naar samenwerkingen met bijvoorbeeld jeugdverenigingen of lokale overheden die lokalen kunnen vrijmaken. 'Maar lokalen alleen volstaan niet', zegt Coopman. 'Er is ook toezicht nodig, personeel dat tijdens die noodopvang de aanlooplessen verzorgt én voldoende digitaal materiaal om het volgen van de aanlooplessen mogelijk te maken.'

Er is volgens het COV niet één juiste oplossing. 'Eén ding is wel duidelijk: er moet hulp en ondersteuning komen van de overheid. Anders kunnen de verwachtingen niet ingelost worden. Leraren willen kwaliteitsvol les geven aan hun leerlingen. Maar elke oplossing die voorgesteld wordt, moet ook de veiligheid en haalbaarheid garanderen voor kinderen en personeel', aldus Coopman. In Vlaanderen zijn er 2.700 basisscholen. 'Dat zijn dus een hele hoop leerlingen die opgevangen én onderwezen moeten worden, fysiek of digitaal. Scholen willen nu graag inzetten op het les geven en op het veilig verwelkomen van de leerlingen in de school. We willen dat de scholen niet aan hun lot overgelaten worden', benadrukt Coopman.

(foto © Belga)