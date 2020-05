Drie twintigers voorgeleid na steekpartij op Meir

Het parket Antwerpen brengt vandaag drie twintigers voor bij de onderzoeksrechter na een steek-en vechtpartij gisterennamiddag op de Meir in Antwerpen.

De politie werd gisteren rond 17.15 uur opgeroepen voor een steekpartij ter hoogte van de winkel Brantano op de Meir in Antwerpen. De aanleiding van de ruzie tussen twee groepen lijkt in deze fase van het onderzoek banaal. Er zou sprake zijn dat een lid van de ene groep op de Meir botste tegen een lid van de andere groep. Dat leidde meteen tot veel ergernis en duw-en trekwerk. In die fase is er ook sprake van (wederzijdse) slagen. Op een bepaald moment heeft één man een mes getrokken en heeft daarmee drie mannen verwond. Het gaat om drie mannen van 21, 26 en 29 jaar uit Antwerpen en Borgerhout. Een van hen raakte zwaargewond door een messteek in de buik. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar er zou geen sprake meer zijn van levensgevaar. Een slachtoffer verblijft ook in het ziekenhuis, het derde slachtoffer mocht na verzorging naar huis.

Drie verdachten vluchtten weg, maar konden door verschillende patrouilles van PZ Antwerpen snel na de feiten gevat worden in de Gratiekapelstraat.

Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Tijdens de vaststellingen werd het gebruikte wapen teruggevonden.

Tijdens de verhoren door de lokale recherche gaf een 28-jarige Nederlander uit Zwijndrecht toe dat hij het mes had gebruikt. Hij verklaart dat hij de andere partij op afstand wilde houden en wilde afschrikken. Het parket Antwerpen vraagt voor hem een aanhoudingsmandaat wegens poging doodslag. Voor een 25-jarige Surinamer uit Sint-Niklaas en een 20-jarige Surinamer uit Antwerpen is er gevorderd voor zware slagen. Het trio verschijnt in de loop van de namiddag voor de onderzoeksrechter.

Het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet door de lokale recherche van PZ Antwerpen.