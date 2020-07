Drie verdachten van gewelddadige overval gevat

De stad Antwerpen heeft in overleg met de hogere overheden en lokale huisartsen besloten om vanaf volgende week de triageposten te heropenen waar mogelijk met het coronavirus besmette personen zich kunnen laten onderzoeken. Dat zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). De Antwerpse politie gaat dit weekend ook verstrengd toezien op het naleven van de richtlijnen in horecazaken en er bijkomende controles uitvoeren. De Wever zegt zich 'grote zorgen' te maken over de evolutie van het aantal besmettingen. "Het is van het allergrootste belang dat iedereen de medische adviezen en de geldende maatregelen strikt opvolgt", zegt hij. "Aan jonge mensen in het bijzonder zouden wij willen vragen: neem uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Bescherm oudere familieleden en naasten. Houd afstand, beperk sociale contacten en respecteer de mondmaskerplicht waar die van kracht is. We moeten ook de aanbeveling ter harte nemen om daarenboven een mondmasker te dragen op alle drukke plaatsen." De Wever roept intussen ook de federale en Vlaamse overheid op om lokale besturen zo snel mogelijk verdere instrumenten aan te reiken om maatregelen te kunnen treffen op kleinere schaal. "Enkel zo kunnen we een grotere lockdown vermijden", meent De Wever. "We denken daarbij onder meer aan de bescherming van het kwetsbare deel van onze bevolking, met name in de woonzorgcentra en andere gezondheidsinstellingen." Dit weekend wordt er mooi terrasjesweer voorspeld en in combinatie met de stijgende coronacijfers gaat De Wever zijn politiekorps verstrengd laten toezien op drankgelegenheden. Antwerpen heropent ook de triageposten die eerder de deuren sloten vanwege de lagere besmettingscijfers. "Op die manier kunnen we de druk op onze gezondheidszorg door het stijgende aantal besmettingen verminderen", zegt De Wever. Foto Belga