Drie vermoedelijke dealers gearresteerd

Bij gerichte acties op hotspots binnen de postcode 2060 heeft het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio City dit weekend drie dealers gearresteerd.

Op vrijdag hielden ze toezicht aan een pand in de Lange Dijkstraat. De wijkagent kreeg via bewoners informatie dat daar mogelijk drugs verkocht werden. De politie kon inderdaad vaststellen dat iemand aanbelde, kort binnen was en snel weer vertrok. Die man gaf toe net cannabis gekocht te hebben. Toen de verkoper de woning verliet, arresteerde het WOT hem. Er volgde een huiszoeking waar nog onder meer drugs en geld gevonden werd. Ook zijn vriendin, die in de woning was, is door de politie gearresteerd.

Op zondag verkocht iemand drugs op het kruispunt van de Korte Zavelstraat met de Gasstraat. Het WOT kon zien hoe de man in enkele minuten tijd vlotjes verschillende verkopen uitvoerde. Toen de politie hem wilde controleren, hield hij het voor bekeken en vluchtte hij weg. In alle haast gooide hij nog cannabis weg. Wat verder konden verschillende eenheden hem insluiten en arresteren. Hij had nog drugs en geld op zak. De man verbleef illegaal in het land.

