Drie weken werken aan wegdek Bredabaan in Wuustwezel

Vanaf volgende week maandag zal het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende drie weken werken uitvoeren aan het wegdek van de Bredabaan (N1) in Wuustwezel. De werfzone situeert zich over een afstand van 500 meter bij het binnenrijden van het dorpscentrum komende van Brasschaat. Tijdens het eerste deel van de werken blijft er steeds verkeer in beide richtingen mogelijk, daarna is de hinder groter en wordt de Bredabaan tijdelijk afgesloten.

Het wegdek van de Bredabaan wordt vernieuwd vanaf de winkels Eldi en Aldi en loopt dan 500 meter door in de richting van Brasschaat tot aan het einde van de bebouwing. Het asfalt van de rijweg is versleten en wordt in beide richtingen vernieuwd. Ook de bestaande parkeerstrook in kasseien is in slechte staat en wordt opnieuw aangelegd in asfalt. Om dit kwalitatief te kunnen doen, is het ook nodig om het voetpad langs deze zijde mee te vernieuwen. In de nieuwe parkeerstrook worden ook plantvakken aangelegd, waar de gemeente Wuustwezel na de werken nieuwe bomen in zal aanplanten.



Werken in twee fasen

De vernieuwingswerken zullen in totaal drie weken duren en zijn opgedeeld in twee fasen. Tijdens de eerste fase, van 28 oktober tot en met 5 november, wordt de huidige parkeerstrook en het aanliggende voetpad vernieuwd. Tijdens de tweede fase, van 6 tot en met 15 november, wordt het asfalt van de rijweg vernieuwd.



Drie weken hinder

Tijdens de eerste fase blijft er op de Bredabaan steeds verkeer in beide richtingen mogelijk over versmalde rijstroken op de kant richting Wuustwezel. Tijdens de tweede fase zal de hinder groter zijn. De Bredabaan is dan volledig afgesloten. Het verkeer richting Wuustwezel volgt een omleiding langs Beersgat en Schutsdijk. Het verkeer richting Brasschaat rijdt om langs Brekelen, Brekelsebeemdenweg, Bremstraat en Lange Laarweg.

Zwaar verkeer (+3,5t) tussen Brasschaat en Wuustwezel volgt een omleiding op grotere afstand via N1 - N133 - E19 - N117 - N1.

Fietsers en voetgangers moeten tijdens de werken tijdelijk via de overzijde van de weg passeren (kant richting Wuustwezel)

(bericht : Agentschap Wegen en Verkeer - foto Google Street View)