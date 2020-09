Drie zondagen straattheater op Antwerpse pleinen

De komende drie zondagen is er straattheater te bewonderen op enkele Antwerpse pleinen tijdens Sinjor Circo. Na de succesvolle edities van de vorige jaren komen er opnieuw drie spektakelweekends met leuke muziek, een gezellig terras en kunstjes op de grond en in de lucht. Het district Antwerpen nam daarbij de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het festival start op 6 september op Linkeroever op de Boeienweide, om de daaropvolgende zondagen naar de Konijnenweide op het Zuid en de Sint-Andriesplaats in de binnenstad te trekken. Elke keer zijn er andere artiesten, installaties en voorstellingen.

Bar Georges zorgt voor drankjes en een gezellig terras. DJ Atmosfeer draait elk weekend plaatjes. Een extra terras, zonder bar, zorgt voor meer spreiding van het publiek.

Zondag 6 september | Boeienweide (Linkeroever)

"Hou je adem in op de Boeienweide bij het zien van de vliegende artiesten op de trapezes en tijdens de adembenemende act met bijlwerpers."

Boeienweide (2050 Antwerpen, naast de ingang van de Voetgangerstunnel)

13 tot 18 uur

gratis

programma:

13 uur: DJ Atmosfeer en opening Bar Georges



13.30 en 15.30 uur: Cie One Shot – One Shot!



14.30 en 16.30 uur: Wise Fools –Trashpeze

Zondag 13 september | Konijnenwei & Brusselstraat (Antwerpen-Zuid)

"Zet u neer en ontdek een bokswedstrijd zoals u nog nooit zag. Met veel acrobatie, humor en hilarische valpartijen. Geniet daarnaast van stunts op de trapeze. De durvers kunnen zelf de hoogte in voor een luchtdoop op de trapeze."

Brusselstraat en Konijnenwei (2018 Antwerpen)

13 tot 18 uur

gratis

programma:

12.30 uur: DJ Atmosfeer en opening bar Georges



13 en 15.30 uur: Compagnie Charlie - Peek-a-Boo



14.30 en 16.30 uur: Ell Circo d’ell Fuego – Fantastic Flying Fuego’s & ECDF Selection (Young Talent Stage)



Doorlopend: initiatie trapeze

Zondag 20 september | Sint-Andriesplaats (Antwerpen-centrum)

"Duik mee in twee verhalen. Geniet van een heerlijk humoristische onemanshow vol circustrucs die zich afspeelt in een hotel uit de jaren 30 met té veel valiezen. Nadien kom je in de wereld van een modehuis terecht waarin alles misloopt maar waar met acrobatiek, jongleren en veel humor de dagelijkse werking wordt gered."

Sint-Andriesplaats, 2000 Antwerpen

gratis

13 tot 18 uur

programma:

13 uur: DJ Atmosfeer en opening bar Georges



13.30 en 15.30 uur: Luigi Ciotta - Tutti in Valigia (Everything in a Suitcase)



14.30 en 16.30 uur: Hirondelles - Moda Domo

Er moet niet vooraf gereserveerd worden. Bezoekers die zeker willen zijn van een plekje komen best op tijd. Alle praktische info staat op www.sinjorcirco.be. Op die webpagina staan onderaan ook de coronamaatregelen die ter plekke gelden opgelijst. De algemene maatregelen voor Antwerpen zijn te vinden op www.antwerpen.be/corona.

De voorstellingen zijn ook te vinden op www.antwerpenstraalt.be. De stad verzamelde op dit platform heel wat coronaveilige tips voor jong en oud. Je kan er ontdekken hoe je van de zomermaanden kan genieten in eigen stad en ook nieuwe dingen en bijzondere plekjes leren kennen. Zoeken kan op basis van vijf thema’s, de negen districten, datum of periode, leeftijd en budget (betalend of gratis). Zo is er voor elk wat wils op het vlak van kunst en cultuur, shoppen, natuur, sport, eten en drinken ...

(Bron en foto: © Stad Antwerpen)