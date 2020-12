Driekwart van de zelfstandigen heeft moeite om de huur te betalen

Driekwart van de zelfstandigen met een handelspand heeft sinds het begin van de coronacrisis grote moeilijkheden om de huur te betalen. Dat blijkt uit een enquête die NSZ bij 954 zelfstandigen (winkels, horeca, contactberoepen) heeft uitgevoerd.

'Met een gemiddeld bedrag van 2.200 euro is het zeer snel duidelijk dat de steunmaatregelen onvoldoende blijken te zijn om deze vaste kosten te compenseren', klinkt het. Als 7 op de 10 hun verhuurder vroegen om een geste te doen (uitzonderlijke vrijstelling, tijdelijke korting...), aanvaardde de verhuurder dat slechts in 1 op de 3 gevallen. De coronacrisis brengt de zelfstandigen economisch op de knieën. Meer dan 7 van de 10 zelfstandigen (74 procent) hebben sinds het uitbreken van de crisis in maart/april moeilijkheden gehad om hun huur te betalen. 'En als we weten dat het gemiddelde bedrag van dit huurcontract rond de 2.200 euro ligt, is het gemakkelijk te begrijpen dat de federale en regionale steun zeer snel onvoldoende blijken te zijn om de vaste kosten te compenseren die blijven doorlopen, zelfs als je gesloten bent', legt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen uit.

Handelshuurlening

In Vlaanderen en binnenkort ook in Brussel werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen. De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal vier maanden huur (en 60.000 euro per pand) voorschiet via een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder. Door liquiditeitsproblemen vroeg 68 procent aan hun huisbaas om een geste te doen, maar dat werd in 2 op de 3 gevallen geweigerd. 'Veel verhuurders zeggen dat ook zij liquiditeitsproblemen hebben en het geld nodig hebben en/of kosten hebben, wat begrijpelijk is.' 'De voorwaarden van de regeling zijn dubbel problematisch: de huurder moet vertrouwen op de goodwill van de eigenaar en moet een nieuwe lening aangaan, terwijl de verhuurder een of twee maanden huur moet kwijtschelden. De beste oplossing is dat de regio's zelf voor deze een à twee maanden zorgen. We vragen al lang om een directe tussenkomst van de overheid in de vaste kosten', zegt NSZ.

(foto Pixabay)