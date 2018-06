Dries Van Noten heeft eigen modelabel verkocht

De bekende modeontwerper Dries Van Noten heeft zijn eigen modelabel verkocht. Dat meldt de toonaangevende website Business of Fashion.



Van Noten is één van de Antwerpse Zes en was één van de weinige ontwerpers die zijn label nog volledig in eigen handen had. Iets dat redelijk uniek is in de modewereld. Maar nu heeft hij zijn meerderheidsaandeel verkocht aan een Spaanse group. De ontwerper blijft wel aan boord als creatief directeur en hij blijft ook voorzitter van de raad van bestuur.