Dries Van Noten en Raf Simons in de prijzen op Belgian Fashion Awards

In de Waagnatie zijn gisteravond de allereerste Belgian Fashion Awards uitgereikt. Er waren prijzen in zeven categorieën.

Een van de hoofdprijzen was voor Dries Van Noten. Hij kreeg de juryprijs. De jury loofde zijn internationale reputatie. Zo mocht hij dit jaar al zijn honderdste defilé in Parijs houden. De jury loofde ook dat zijn talent ontegensprekelijk verbonden is met Antwerpen. Raf Simons mocht zich ontwerper van het jaar noemen.