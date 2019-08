Dringende herstelling wegdek Antwerpsesteenweg in Aartselaar

Tijdens de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer dringende herstellingswerken uit op de Antwerpsesteenweg in Aartselaar. Ter hoogte van het kruispunt met de Helststraat is er in de rijrichting van Brussel lokaal schade vastgesteld aan het wegdek. Wegen en Verkeer hoopt de herstellingswerken voor vrijdagochtend te kunnen afronden, maar de kans bestaat dat er ook vrijdag overdag nog voortgewerkt moet worden. Tijdens de werken moet het verkeer op de N177 over één rijstrook passeren en is er 's nachts op het kruispunt geen kruisend verkeer mogelijk.

Op de Antwerpsesteenweg is er een lokale verzakking in het wegdek vastgesteld ter hoogte van het kruispunt met de Helststraat. De schade situeert zich in de busstrook in de rijrichting van Brussel. De oorzaak van de verzakking is vermoedelijk schade aan de riolering onder het wegdek. Donderdagnacht zal AWV het asfalt plaatselijk opbreken en vervolgens de nodige herstellingswerken uitvoeren. Wegen en Verkeer hoopt de werken voor vrijdagochtend te kunnen afronden, maar dit is afhankelijk van de omvang van de schade aan de riolering.



Hinder tijdens nachtelijke herstellingswerken

De herstellingswerken beginnen donderdagavond om 20.00 uur. Ter hoogte van de werken worden de busstrook en de rechterrijstrook van de Antwerpsesteenweg richting Brussel ingenomen. Het verkeer moet er over de linkerrijstrook passeren en moet rechtdoor rijden (of rechtsaf). Op het kruispunt van de A12 met de Helststraat wordt de middenberm tijdelijk dichtgezet. Vanuit de zijstraten (Helststraat en Guido Gezellestraat) is er dan geen kruisend verkeer mogelijk.



Indien de werken onverhoopt toch langer zouden duren en dus ook vrijdag nog verder lopen, wordt de middenberm van de A12 alvast opnieuw opengesteld zodat er opnieuw kruisend verkeer vanuit de zijstraten mogelijk is. Het verkeer op de Antwerpsesteenweg richting Brussel rijdt dan nog steeds over de linkerrijstrook ter hoogte van de werfzone.



(foto Google Street View)