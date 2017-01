Dringende herstellingswerken op R2 aan Liefkenshoektunnel

Vanmiddag sluit het Agentschap Wegen en Verkeer een rijstrook van de R2 in Antwerpen af ter hoogte van de Liefkenshoektunnel in de richting van de A12. Door het vriesweer is een dringende herstelling aan het wegdek noodzakelijk.

Door het vriesweer is de noodherstelling die in december werd uitgevoerd weer ongedaan gemaakt en is de schade aan het wegdek van die aard dat het onmiddellijk gevaar betekent voor de veiligheid van de weggebruikers.

Herstelling

De rijstrook blijft afgesloten tot er een herstelling kan uitgevoerd worden. Door de vriestemperaturen is een onmiddellijke herstelling echter zeer moeilijk. Op dit moment kan dus nog geen timing gegeven worden voor de herstellingen. AWV doet alvast al het mogelijke om de schade zo snel mogelijk te herstellen.

Hinder

Al het verkeer in de richting van de A12 kan slechts over één rijstrook rijden. De op- en afritten aan het complex van de R2 met de Scheldelaan blijven wel open. De herstelling zal niet uitgevoerd zijn voor de avondspits en de ochtendspits van morgen. Weggebruikers houden dus best rekening met sterke hinder en worden aangeraden de locatie, indien mogelijk, te mijden.