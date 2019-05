Dringende herstellingswerken op R2 ter hoogte van Lillo

Vanaf woensdag mag u ernstige verkeershinder in de Antwerpse haven verwachten.

Het wegdek van de R2 is ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Lillo beschadigd en er is een dringende herstelling nodig om de veiligheid van bestuurders niet in het gedrang te brengen. Het verkeer richting Gent zal er over één rijstrook moeten rijden aan maximum 70 kilometer per uur. Dat zal leiden tot heel wat vertragingen. De werken beginnen nog voor de ochtendspits en zullen woensdagavond afgerond zijn. Maar ook na de herstelling blijft het wegdek nog afgesloten omdat het beton nog moet uitharden.