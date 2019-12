Droge kerst

We krijgen de volgende dagen bewolking, wind en een buitje, maar Kerstdag blijft meestal droog.

Het is vanmiddag licht wisselvallig maar zacht, met vooral in het oosten en het zuidoosten veel bewolking en af en toe buien. In het noordwesten van het land wordt het grotendeels droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 5 of 6 graden op de Ardense hoogten en 8 tot plaatselijk 10 graden in het westen.

Vanavond en tijdens het eerste deel van de nacht kan er nog een plaatselijk buitje vallen, maar blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. Na middernacht wordt het zwaarbewolkt engaat het geleidelijk regenen vanaf de kust. De minima liggen tussen 3 of 4 graden op de Ardense hoogten en 7 graden aan zee.

We krijgen morgen zacht maar vrij onstuimig weer. 's Ochtends verlaat een regenzone het oosten van het land. Daarna krijgen we afwisselend opklaringen en zwaarbewolkte perioden met buien. Die kunnen gepaard gaan met stevige rukwinden en in het noordwesten met een plaatselijke donderslag. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.

Op kerstavond wordt het geleidelijk rustiger. Het blijft gedeeltelijk bewolkt en er is nog een buitje mogelijk. Tijdens de kerstnacht wordt het grotendeels droog met opklaringen en wolkenvelden. Op Kerstmis kunnen er in de voormiddag nog enkele buitjes vallen, vooral dan in het oosten van het land. Nadien wordt het meestal droog met soms brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 2 of 4 graden in de Ardennen en 6 tot 8 graden in Vlaanderen.

Donderdagochtend is het droog en gedeeltelijk bewolkt. Daarna betrekt het vanaf het westen. Op het einde van de dag kan er vooral in de westelijke helft van het land af en toe wat regen vallen. 's Ochtends is het kouder dan de voorbije dagen en overdag liggen de maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 graden in het westen.

Vrijdag krijgen we wisselend tot zwaarbewolkt weer met perioden van regen of buien. Het is vrij zacht met maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Venen tot 9 à 11 graden in Vlaanderen. Het volgende weekend zorgt een hogedrukgebied over onze streken voor rustig en meestal droog weer. Het wordt wel iets frisser met maxima rond 5 of 6 graden in Vlaanderen en kans op wat lichte nachtvorst in de Ardennen.

(afbeelding : Pixabay)