Het Landschip van kunstenaarscollectief Time Circus vertrok vandaag van de Singel langs de kaaien naar het Kattendijkdok. Het landschip is in feite een gigantische stootkar van ruim 5 ton. De komende vier jaar zal er verder aan gewerkt worden. In 2021 moet het dan helemaal klaar zijn om te vertrekken op een reis rond de wereld.