'Drones boven mensen hun tuin laten vliegen is een brug te ver'

De aangekondigde controles op de coronaregels aan de hand van drones of het aantal pizza's dat mensen thuis laten leveren, gaan Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput te ver. 'Wij staan volledig achter de nationale regels en de handhaving, maar dat moet wel proportioneel gebeuren', klonk het in de Kamer bij een vraag aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

De Limburgse politiezone Carma kondigde gisteren aan drones met warmtecamera's in te zetten om te controleren op de naleving van de coronamaatregelen tijdens de eindejaarsperiode. Antwerps gouverneur Cathy Berx liet dan weer uitschijnen dat het aantal pizza's dat mensen thuis laten leveren een aanwijzing op overtredingen kan zijn. Dat gaat te ver, zei Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput in de Kamer. 'Strenge regels zijn nodig om de verspreiding tegen te gaan en om onze gezondheid te beschermen, maar die controles moeten wel proportioneel zijn, met respect voor fundamentele principes zoals het recht op privacy of de onschendbaarheid van de woning', zei hij in een vraag aan minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Annelies Verlinden. 'Zonder enige aanleiding boven mensen hun tuinen gaan vliegen: dat is een brug te ver.'

Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stelden zich in de Kamer vragen bij de aanpak van de politie. 'We zitten met een ernstige gezondheidscrisis die ernstige maatregelen vraagt, en die moeten worden gehandhaafd', zei De Roover. 'We moeten coronafeestjes stilleggen, maar als we ons moeten afvragen of we de politie aan de deur krijgen wanneer we bompa én bomma samen uitnodigen, dan ga je het draagvlak bij de bevolking voor de nochtans juiste maatregelen ondergraven.'

Minister Verlinden benadrukte dat lokale politiezones drones kunnen inzetten, maar dat ze wel altijd de wettelijke kaders en richtlijnen moeten volgen. 'Het is uiteraard niet de bedoeling dat ze de grens overschrijden. Het ligt me zeer nauw aan het hart dat we proportioneel en wettig te werk gaan', zei ze. Verlinden benadrukte wel opnieuw dat woonstbetredingen onder bepaalde voorwaarden wel degelijk wettig kunnen gebeuren.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)