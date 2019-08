Dronevluchten tussen Antwerpse ziekenhuizen starten eind september

Het Antwerpse bedrijf Helicus start in september met medische drone-transporten tussen de 21 ziekenhuizen van GZA, ZNA en Helix. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. Daar is nood aan want er gaat veel tijd verloren door de aanslepende verkeershinder in en rond Antwerpen.

De drones wegen 20 tot 25 kilogram en vliegen tot 150 meter hoog aan een grondsnelheid van 60 km/u. Ze zouden nauwelijks zichtbaar of hoorbaar zijn vanop de grond. Aanvankelijk wordt er gewerkt met één wekelijkse vluchtdag, maar Helicus wil dat snel uitbreiden naar dringende transporten van onder meer weefsel, bloed en medicijnen die na een aanvraag op elk moment kunnen worden ingezet. Wereldwijd worden rond dronetransport nog heel wat vraagtekens geplaatst inzake de veiligheid ervan.