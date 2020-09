Dronken bestuurder eindigt tegen verlichtingspaal

Maandagnacht werd een interventiepatrouille aangestuurd naar de Trapstraat. Vanuit de commandokamer was vastgesteld dat een bestuurder met zijn wagen tegen een verlichtingspaal was gebotst.

De man (61) bleek veel te diep in het glas te hebben gekeken. Hij bleek ook drie geparkeerde wagens te hebben geraakt in de Oranjestraat. Zijn eigen voertuig was zwaar beschadigd en bleek ook niet geldig verzekerd.

Gezien de dronken toestand van de man werd hij bestuurlijk aangehouden tot ontnuchtering. Nadien zal hij verhoord worden over de feiten.

