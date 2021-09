Dronken bestuurder haalt uit met pomp

De Oudstrijdersstraat in Borgerhout en de Frans van Dijckstraat in Deurne worden als proefproject deels een schoolstraat vanaf vrijdag 1 oktober 2021. Het doel is om de verkeersveiligheid aan de aanwezige scholen te verhogen. Een gemachtigd opzichter of vrijwilliger sluit bij het begin en einde van de schooldag een gedeelte van de straten een tijdlang af. Voetgangers en fietsers kunnen dat stuk nog wel in, maar gemotoriseerd verkeer wordt er geweerd. Oudstrijdersstraat Borgerhout Het laatste deel van de Oudstrijdersstraat, vanaf de Delvastraat, wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.25 tot 8.45 uur en van 15.25 tot 15.45 uur. Op woensdag tussen 8.25 en 8.45 uur en tussen 12.20 en 12.40 uur. De proefperiode, die start op 1 oktober, loopt het volledige schooljaar, en wordt na vier maanden tussentijds geëvalueerd. Frans Van Dijckstraat Deurne De Frans Van Dijckstraat wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Alfons Schneiderlaan en de Jules Steursstraat. Bovendien wordt de dwarsstraat, de Jan Romeostraat, afgesloten op de hoek met de Joos van den Steenelei. Op alle schooldagen behalve woensdag tussen 8.00 tot 8.35 uur en 15.15 tot 15.50 uur. Op woensdag tussen 8.00 en 8.35 uur en van 12.00 tot 12.30 uur. Ook hier start de proefperiode op 1 oktober en loopt ze het volledige schooljaar. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): “Begin september gingen we het nieuwe schooljaar in met 44 scholen die een schoolstraat inrichten. Deze proefprojecten in Deurne en Borgerhout geven aan dat er in de toekomst nog zullen bijkomen.” Schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels (Vooruit): “Schoolstraten zijn maatwerk en ik ben blij dat scholen, districten en de stad hiervoor telkens opnieuw de handen in elkaar slaan. Men bekijkt elke keer op school- en buurtniveau wat de beste mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid te verhogen.” Met deze ingrepen willen stad Antwerpen, district Borgerhout, district Deurne, basisschool Kleine Muze en basisschool Hertenhof de verkeersveiligheid aan de scholen en in de buurt verbeteren. Ze maken na dit schooljaar een grondige evaluatie van deze proefprojecten. Daarna beslissen ze om de ingrepen permanent te maken, eventueel bij te sturen of stop te zetten. Foto Belga