Dronken bestuurder ramt tramhalte en vlucht weg (zonder auto)

Groenten telen op een dak midden in de stad. Dat is wat zo'n 150 DAKboeren in PAKT doen. Een collectief voor ondernemers en stadslandbouwers in Antwerpen. Zij delen de grote moestuin op de daken. En dat de stadslandbouw populair is, dat bewijst de wachtlijst die er nu al is om voor volgend jaar een plekje te bemachtigen.