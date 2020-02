Afgezonderd van de wereld in het Colombiaanse Amazonewoud maakte de Antwerpse kunstenaar Nils Verkaeren afgelopen zomer een intrigerende reeks schilderijen. Het was niet de eerste keer dat de schilder zich terugtrok in de jungle, maar dit keer kreeg hij het gezelschap van de Amerikaanse filmmakerJoseph Poeglisi. Het resultaat is de documentaire "Retracing Steps" die op 21 februari getoond wordt in de Studio.