Dronken bestuurder rijdt rond zonder rijbewijs of verzekering

De politie heeft gisteren een man bestuurlijk aangehouden na een ongeval. Hij had teveel gedronken, was niet in het bezit van een verzekering of rijbewijs en verbleef bovendien illegaal in het land.

Gisteravond werd de politie opgeroepen op de Boomsesteenweg voor een verkeersongeval. Ter hoogte van de oprit van de A12 richting Boom had een bestelwagen een paal omver gereden. Bij de aanrijding werd het wiel van de bestelwagen beschadigd en scheurde de band. Bij aankomst van de politie waren twee personen bezig het vervangen van het wiel. Aanvankelijk meldde er zich niemand als bestuurder, tot één persoon opmerkte dat hij misschien beter niet had gereden. De man gaf aanvankelijk een valse naam, maar kon alsnog geïdentificeerd worden. Hij bleek illegaal in het land, niet in het bezit van een geldig rijbewijs en onder invloed van alcohol. Voor de bestelwagen kon hij geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen. De man werd bestuurlijk aangehouden, het voertuig werd getakeld.

(foto Google Street View)