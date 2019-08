Het stadsbestuur duwt ons in hokjes. Dat is één van de straffe uitspraken van Queers Against Pinkwashing. Dat is een Antwerpse holebi-vereniging die deze dagen overal in de stad stickers plakt met straffe slogans. Ze vinden dat het stadsbestuur de regenboogvlag misbruikt om haar imago wit te wassen en dat er dus helemaal niet zoveel diversiteit is.