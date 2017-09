Dronken fietsers spelen niet meer automatisch rijbewijs kwijt

Rechters zijn niet meer verplicht het autorijbewijs van dronken fietsers in te trekken. Een nieuwe wet daarover treedt op 1 oktober in werking. Fietsers die in beschonken toestand door een agent worden betrapt, riskeerden tot nu toe naast een fikse geldboete ook de intrekking van hun autorijbewijs. Door een nieuwe wet is de rechter niet langer verplicht het rijbewijs in te trekken. De mogelijkheid blijft wel bestaan.