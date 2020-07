Dronken heftruckchauffeur ramt gevel en vlucht weg

Gistermiddag werd een oudere bewoonster van de Leeuwlantstraat opgeschrikt door een luide knal. Er was een vorkheftruck tegen haar gevel gereden. Daarbij raakte onder meer het raam en delen van de bezetting beschadigd.

De brandweer kwam ter plaatse op het raamkozijn te stutten. De dame (83) was zeer onder de indruk. De bestuurder van het voertuig was bij aankomst niet meer ter plaatse. Via een getuige kon hij toch opgespoord worden.De man legde een positieve ademtest af. Er wordt ook onderzocht of hij zich met zijn vorkheftruck op de openbare weg had mogen begeven.

(foto Google Street View)