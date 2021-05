Dronken koppel gewond na harde smak met e-step

De wijkteams van de regio Zuid kwamen zondag op verschillende plaatsen tussen om de overlast in hun werkgebied te bestrijden. In de Aartselaarstraat werd de bestuurder van een bromfiets gecontroleerd. De 14-jarige beschikte uiteraard niet over een rijbewijs. De nummerplaat van de bromfiets bleek gestolen. In de bromfiets werd nog een gestolen nummerplaats aangetroffen. De bromfiets van de jongen werd in beslag genomen. Hij zal nog verhoord worden over de feiten. In het Gravenhof in Hoboken werd een groepje jongen gecontroleerd. Na de controle vond de politie in de struik een zak cannabis en een autosleutel die toebehoorde aan een van de gecontroleerde personen. In de wagen werd nog drugs gevonden. De man (26) werd opnieuw opgespoord en gearresteerd voor verhoor. Tijdens de actie werd ook nog een onverzekerde wagen in beslag genomen.