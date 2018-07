Dronken man belt politie "ik heb mijn vriendin vermoord"

Vannacht heeft een man uit Deurne zelf de politie gebeld, nadat hij zijn vriendin had vermoord.

Bij de politie kwam kort na middernacht een telefoontje binnen om te melden dat een man zijn vrouw had vermoord. Een patrouille kwam ter plaatse in het appartement aan de Arendshoflaan en kon enkel vaststellen dat de man zijn verhaal klopte. Hij was in dronken toestand. De man zal later vandaag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

(foto : GvA - SaRe)