Dronken man overvalt tankstation

Het tankstation in de Berchemstadionstraat kreeg gisteravond een ongewenste klant over de vloer. Een man kwam de winkel binnen en verplichte de winkelbediende onder bedreiging van een wapen om de kassa te openen. De man nam de benen met een hoeveelheid cash geld dat hij uit de kassa haalde.

Er werden verschillende politieploegen aangestuurd. Aanvankelijk bleef een zoektocht naar de daderin de omgeving van de Roderveldlaan zonder resultaat, maar een voetpatrouille van het wijkteam van Berchem kon de verdachte aantreffen in de Spoorwegstraat. De man lag in het gras van de spoorwegberm en bleek vermoedelijk onder invloed van alcohol. Hij was in het bezit van een (nep)wapen en een grote hoeveelheid cash geld. Hij werd gehandboeid, maar probeerde zich in de tunnel ter hoogte van het Prieel van de politiemensen te ontdoen. Na een kleine schermutseling kon de verdachte in een dienstvoertuig geplaatst worden. De verdachte werd herkend aan de hand van de camerabeelden uit de winkel. De 38-jarige verdachte bleek goed gekend bij de politie en ambtelijk afgeschreven. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De verdachte wordt vandaag voorgeleid bij het gerechtshof.

(foto : Google Street View)