Dronken Pool wil tafel in brand steken in restaurant

Gisteravond, iets na half elf, werd de politie naar pop-uprestaurant Jardim aan de Rijnkaai gestuurd voor een dronken man die in de zaak met een gasbrander een tafel in brand probeerde te steken.

De uitbater had overigens de gasbrander herkend modat die voordien in de opslagcontainer van de zaak werd gestolen. De verdachte zelf was ook geen onbekende, want hij had al een paar keer ongewenst de nacht doorgebracht in het restaurant. De politie nam de 33-jarige Pool, zonder Belgisch verblijfsadres, mee voor verder onderzoek. Hij verzette zich en wilde niet meewerken. De man werd vandaag voorgeleid.