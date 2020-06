Dronken rechter riskeert rijverbod

De Antwerpse rechter die vorig jaar in dronken toestand een ongeval met stoffelijke schade veroorzaakte op het Antwerpse Zuid, is zich woensdag voor het hof van beroep moeten komen verantwoorden. Het openbaar ministerie vorderde twee maanden rijverbod, 3.280 euro boete en een alcoholslot.

De 58-jarige vrouw, die rechter is bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, was op 12 juni 2019 naar de benoemingsreceptie van een collega op het hof van beroep geweest. Daarna werd er nog iets gedronken in een horecazaak op het Antwerpse Zuid. Toen ze rond 18.45 uur naar huis wilde rijden, botste ze tegen een container in de Museumstraat. Een van haar wielen raakte daarbij zwaar beschadigd, maar volgens getuigen zette ze haar weg gewoon verder. "Waarschijnlijk een paniekreactie", verklaarde ze daarover zelf.

Doordat haar auto moeilijk bestuurbaar was, botste ze even verderop nog eens tegen twee geparkeerde wagens in de Graaf Van Hoornestraat. Opnieuw pleegde ze vluchtmisdrijf. De politie hield haar kort daarna tegen op de Antwerpse Ring. Ze blies positief en haar rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

De rechter, die intussen ook al een tuchtsanctie kreeg, verscheen vandaag voor het hof van beroep, omdat ze als magistraat 'voorrang van rechtsmacht' heeft. Ze voerde over de feiten geen enkele betwisting. "Ze beseft dat ze zeer zwaar in de fout is gegaan en dat er even goed gewonden hadden kunnen vallen. Ze heeft uit eigen beweging een alcoholslot in haar wagen laten plaatsen en volgt psychotherapie", pleitte haar advocaat Walter Damen.

De rechter werd na de feiten ontheven uit haar functie als voorzitter van een correctionele kamer en zetelt nu op de familierechtbank. "Ze is na het ongeval meteen weer aan de slag gegaan, wat niet makkelijk was. Het gaat om een eenmalige misstap na een voorbeeldige carrière van 28 jaar en dat is ook iets waarmee de tuchtraad rekening hield", stelde Damen. Hij vroeg het hof om zoveel mogelijk met uitstel op te leggen.

De rechter, die zich na het ongeval al publiekelijk verontschuldigd had, betuigde vandaag opnieuw haar spijt. "Ik schaam me verschrikkelijk dat ik terecht moet staan. Dat ik toen in mijn auto ben gestapt, was een enorme stommiteit. Ik hoop dat ik deze zwarte bladzijde nu kan omslaan."

Uitspraak op 9 september.

(Bron: Belga)