Dronken spookrijder ramt Velokes

In de Van Eycklei in Antwerpen is vannacht een velostation slachtoffer geworden van een dronken bestuurder. Een wagen was met de achterzijde in de fietsenstalling gereden. De 39-jarige bestuurder legde een positieve ademtest af. Hij beschikte slechts over een voorlopig rijbewijs en kon geen zinnige uitleg geven voor het ongeval.

Op camerabeelden was te zien hoe de man al spookrijdend kwam aangereden op de Van Eycklei. Aanvankelijk leek hij de tunnel onder de Leien tegen de richting in te rijden, maar plots reed hij achteruit tot hij in aanraking kwam met de stadsfietsjes. De man zelf raakte niet gewond.

Foto Belga