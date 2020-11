Dronken vrouw rijdt fietsende moeder en kind aan

Gistermiddag werd een fietser aangereden op de Luitenant Lippenslaan ter hoogte van de afrit Borgerhout.

De vrouw fietste met haar kind in een kinderstoeltje toen een auto de afrit kwam afgereden en de Luitenant Lippenslaan richting Singel opdraaide. De bestuurder raakte de fiets, waardoor de vrouw en haar kindje ten val kwamen en reed daarna tegen een motorfietser die voor haar reed. De politie was snel ter plaatse, al snel werd duidelijk dat de 51-jarige vrouw die de wagen bestuurde onder invloed van alcohol was. Zij zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

(foto Google Street View)