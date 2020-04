Dronkenmannen storten zich op fiets

Het crisiscentrum heeft zonet de dagelijkse cijfers bekendgemaakt. Het aantal doden daalt opnieuw lichtjes in vergelijking met vrijdag, maar het blijft wel een duizelingwekkend hoog aantal: 290 nieuwe overlijdens zijn er gerapporteerd in ons land, 192 daarvan opnieuw in de woonzorgcentra. Dat brengt het totale aantal doden ten gevolge van het Coronavirus in ons land op 5.453. Er zijn ook 303 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren er 5.069 ziekenhuisbedden ingenomen door met het Coronavirus besmette patiënten. Op de intensieve zorg liggen 1.1119 patiënten, 809 patiënten moeten beademd worden. Het goede nieuws is dat er opnieuw meer mensen het ziekenhuis mochten verlaten dan er zijn opgneomen. 387 mochten er naar huis de voorbije 24 uur.