Druggebruik vlakbij spelende kinderen: politie grijpt in

Elke dag raken twee agenten arbeidsongeschikt tijdens een interventie. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws. En dat geweld blijkt ook steeds zwaarder te worden. Vincent Houssin van politievakbond VSOA: "Vroeger kregen we een duwtje, nu gaan ze ons te lijf met een tafelpoot." Vorig jaar werden 11.865 feiten van geweld tegen de politie geregistreerd, goed voor 32 per dag. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. In zo'n 6.000 gevallen gaat het om smaad of weerspannigheid, maar er is dus ook vaak fysiek geweld. In 800 gevallen waren de betrokken politiemensen één of meerdere dagen arbeidsongeschikt. "En de meerderheid van de gevallen wordt niet eens geregistreerd, want er wordt toch geen gevolg aan gegeven", aldus vakbondsman Houssin. Na de rellen in Anderlecht begin april en de uit de hand gelopen Black Lives Matter-betoging eisen de agenten actie van de politiek. "Elke dag vallen er slachtoffers, maar straffen blijven uit." Vanaf 7 juli staan er hoorzittingen gepland in de commissie Binnenlandse Zaken over het geweld tegen de politie. Minister Pieter De Crem (CD&V) pleitte eerder al voor 'nultolerantie bij elk feit van geweld'. Foto Belga