Drugs in 'Café zonder drank'

In 'Café zonder drank' in Borgerhout werden voor de tweede keer in korte tijd mensen opgepakt voor het dealen van drugs.

Zaterdagavond werden bij een inval door de lokale politie in vzw Kebdana drie mensen opgepakt voor het dealen van drugs. Het was nadat de politie getipt werd en ze kort toezicht hielden in het café dat ze gewag maakte van enkele drugsdeals. De dealers werden voor de onderzoeksrechter geleid. Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een inval gebeurde in het café. Het pand werd gerechterlijk verzegeld en het drietal werd voor de onderzoeksrechter geleid



(Bron: GVA)